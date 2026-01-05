Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı

5.01.2026 15:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #gaziantep fk #ayrılık #badou ndiaye

İlgili Haberler

Gaziantep FK'den istifa etmişti: Burak Yılmaz flaş kararın sebebini açıkladı!
Gaziantep FK'den istifa etmişti: Burak Yılmaz flaş kararın sebebini açıkladı! Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevinin bıraktığını duyurmuştu. Yılmaz'dan ayrılığın resmen duyurulmasının ardından açıklama geldi.
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.
İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü!
İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü! Gaziantep FK, geçen günlerde görevinden ayrılan Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.