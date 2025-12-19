İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü!

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz, geçen günlerde görevinden ayrılmıştı. Kulüp, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.