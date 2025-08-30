Gaziantep FK'dan üst üste 2. galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.08.2025 21:09:00
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Gaziantep FK, 3-2 kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Christophe Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 70. dakikada Pape Habib Gueye ve 87. dakikada penaltı noktasından Hajradinovic'ten geldi.

BURAK YILMAZ'DAN 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetimde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Gaziantep FK, ligde 6 puanla 7. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise bir maç eksikle 0 puan ile 15. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Karagümrük'e konuk olacak.

