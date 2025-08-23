Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK, 90+5'te kazandı!

23.08.2025 23:39:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1 kazandı.

Karşılaşmadaki ilk golü Gençlerbirliği adına 8. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise 44. dakikada Cristian Sorescu ve 90+5'te penaltı noktasından Maxim kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Nalepa, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise puansız kaldı.

BURAK YILMAZ, GAZİANTEP FK BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine yeni gelen Burak Yılmaz, takımının başında ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

