Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 19:39
Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK'nın golünü 31. dakikada Metehan Mert (KK), Konyaspor'un golünü 42. dakikada Marlos Moreno kaydetti.

İKİ İSİM G.SARAY MAÇINDA YOK

Ev sahibi Gaziantep FK'da sarı kart gören Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK bu beraberlikle puanını 23'e yükseltirken, Konyaspor da 21 puana çıktı.

Gaziantep FK bir sonraki karşılaşmasında Galatasaray deplasmanına giderken, Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


gaziantep fk haberleri konyaspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

En Çok Okunan Haberler