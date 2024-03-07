Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 18:37
Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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