Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
???? BİLGİLENDİRME | Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) March 7, 2024
Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/FHXDBrAqSt
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