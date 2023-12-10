Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:05
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kalyon Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak..

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Gradel, Mustafa, Draguş

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu

MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMLARI

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ YENİLMEDİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, karşılaşmada yer alamayacak.

MENDY GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Mendy'nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor.


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