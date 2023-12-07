Gaziantep FK uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:40
Gaziantep FK uzatmalarda turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Gaziantep FK evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor'u uzatmalara giden maçta 2-1 mağlup etti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Arda Kızıldağ ve 93. dakikada İlker Karakuş, Etimesgut Belediyespor'un golünü ise 90+1. dakikada Mehmet Han Küçük kaydetti.

Gaziantep FK'nın 5. turdaki rakibi 8 Aralık Cuma Günü (yarın) yapılacak kura çekiminde belli olacak.


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