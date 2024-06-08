Gaziantep FK'dan Selçuk İnan kararı!

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'la sözleşme yenilediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 14:26
Gaziantep FK'dan Selçuk İnan kararı!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan ile yeni sezonda da devam etme kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Göreve geldiği süre boyunca 1,60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024-2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik direktörümüz Selçuk İnan ile başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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