Gaziantep FK'dan Süper Lig'e geri dönüş için resmi başvuru!
Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, 2023/24 sezonunda lige devam etmek için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2023/24 sezonunda lige devam etmek için resmi başvurunun gerçekleştirldiği belirtildi.
Gaziantep FK açıklamasında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
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