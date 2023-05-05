Gaziantep FK'dan Süper Lig'e geri dönüş için resmi başvuru!

Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, 2023/24 sezonunda lige devam etmek için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 19:43
Gaziantep FK'dan Süper Lig'e geri dönüş için resmi başvuru!
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Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023/24 sezonunda lige devam etmek için resmi başvurunun gerçekleştirldiği belirtildi.

Gaziantep FK açıklamasında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.


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