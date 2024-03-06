Gaziantep FK'de Marius Sumudica dönemi sona erdi!

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:52
Gaziantep FK'de Marius Sumudica dönemi sona erdi!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Erdal Güneş'in yerine göreve gelen Sumudica, Gaziantep FK'de toplam 27 maça çıktı. Gaziantep FK, bu maçlarda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir.

Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır.

Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."


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