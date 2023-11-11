Gaziantep FK'den Alanya'ya 3 gol ile geçti!
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.
Kırbıyık Golding Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.
Sumudica'nın öğrencileri bu skorla üst üste 2. galibiyetini aldı ve ligdeki galibiyet sayısını 4'e çıkardı.
Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor ise üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke, Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçı da kaybetti.
Gaziantep FK, bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü konuk edecek.
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