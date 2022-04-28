Gaziantep FK'den Erol Bulut açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile sezon bitmeden yolların ayrılacağı iddiası hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un görevi bırakacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik direktör hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Gaziantep FK'nin açıklaması şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig'in 35. Haftasında deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe maçı öncesi bazı yayın organlarında yer alan haberleri takip etmekteyiz. Gün içerisinde dile getirilen "Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak" başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir. Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"
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