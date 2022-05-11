Gaziantep FK'den Erol Bulut kararı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, gelecek sezon planlamasına teknik direktör Erol Bulut’la başlandığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlamıştır.
Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 11, 2022
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