Gaziantep FK'den Erol Bulut kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, gelecek sezon planlamasına teknik direktör Erol Bulut’la başlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:10
Gaziantep FK'den Erol Bulut kararı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlamıştır.

Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.


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