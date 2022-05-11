Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı
Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" yine gözaltına alındı.
5 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan “Rambo Okan” lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı.
Trabzonspor’un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
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