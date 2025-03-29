Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Konyaspor'a mağlup olan Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi bitti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligin 26. haftasında taraftarı önünde ikas Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1, 28. haftada evinde Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep ekibi, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 kaybetti.
Ligde 38 puan toplayan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, aynı sayıda gol yedi.
Ndiaye cezalı duruma düştü
Gaziantep ekibinde sarı kart sınırında bulunan ve Konyaspor karşısında aynı durumu yaşayan Ndiaye, cezası nedeniyle 30. haftada oynanacak Göztepe maçında forma şansı bulamayacak.
Bu müsabakada sarı kart gören Okereke ise kart sınırına geldi.
Deplasmanda yüzü gülmüyor
Deplasman karnesi kötü olan kırmızı-siyahlılar, ligde çıktığı 13 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puana ulaşabildi.
Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, diğer 9 maçında mağlup olurken, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı ve kalesinde 29 gol gördü.
Spor Haberleri
- Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
- Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
- Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber
- A Milli Takım'ın ABD maçının bilet satışları başladı
- Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
- Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi!
- NBA'de Toronto Raptors, üst üste 3. galibiyetine ulaştı
- Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı
- Panathinaikos'a evinde Paris şoku
- Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- Emekliler bu haktan habersiz olabilir!
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- CHP çağrı yapmıştı: DEM Parti'den 'Maltepe' kararı
- İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan hakkında yeni gelişme!
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon