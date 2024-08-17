Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı stadyumun ismi değişti!
Gaziantep'te müsabakaların oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.
Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.
Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktörü Selçuk İnan katıldı.
Kentte spor altyapısına yaptığı yatırımlarla "Spor şehri Gaziantep" hedefi için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak belirlendi.
Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Sayın Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, şehrimizin kıymetli protokolüne gönülden teşekkür eder, anlaşmanın şehrimiz ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Spor Haberleri
- Erol Bulutlu Cardiff, 5 golle mağlup oldu
- Hull City beraberliğe abone oldu
- Arsenal sezona galibiyetle başladı
- Beşiktaş ve Galatasaray'dan sol bek hamlesi!
- Hamza Göksu, yeniden dünya şampiyonluğunun peşinde
- Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı stadın ismi değişti
- Milan, Youssouf Fofana'yı açıkladı!
- Hoffenheim'dan tarihe geçen transfer
- Phil Jones, 32 yaşında futbola veda etti
- Salah tarihe geçti: Liverpool lige 3 puanla başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- 'Çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım'
- Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör
- Ünlü sunucu yoğun bakımda
- Oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti