Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı stadyumun ismi değişti!

Gaziantep'te müsabakaların oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.

AA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 18:00
Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı stadyumun ismi değişti!
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Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktörü Selçuk İnan katıldı.

Kentte spor altyapısına yaptığı yatırımlarla "Spor şehri Gaziantep" hedefi için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak belirlendi.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Sayın Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, şehrimizin kıymetli protokolüne gönülden teşekkür eder, anlaşmanın şehrimiz ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.


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