Gaziantep FK'nin kalesine "Batman" geldi

Gaziantep FK, "Batman" lakaplı Yunan kaleci Sokratis Dioudis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:26
Gaziantep FK'nin kalesine
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.

"Batman" lakaplı Dioudis, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Sokratis Dioudis'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.


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