Gaziantep FK'nın yükselişi devam ediyor!
Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı.
Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı.
Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig #kayserispor
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