Gaziantep'e Sumudica da çare olamadı
Kayserispor, Gaziantep'i Mame Thiam'ın iki golüyle mağlup etti. Gaziantep, yeni teknik direktörü Sumudica'yla da puanla tanışamadı ve 5'te 0 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, namağlup ünvanını korudu ve puanını 9'a yükseltti.
Yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile ilk maçına çıkan Gaziantep, 5. maçında 5. mağlubiyetini aldı ve puanla tanışamadı.
Kayserispor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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