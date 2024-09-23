Gaziantep'te gol sesi çıkmadı: Trabzonspor beraberliğe abone oldu!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:06

Güncelleme: 23.09.2024 - 22:02

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Trabzonspor'un mücadelede bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Bordo-mavili takım, 59. dakikada yeni transferi Simon Banza ile öne geçti. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyon başlangıcındaki Malheiro - Sorescu mücadelesini izlemesi yönünde VAR'dan uyarı aldı ve pozisyonu izledi. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti ve Malheiro'ya sarı kart gösterdi.

Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Eren, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve milli futbolcu yerine 77. dakikada Borna Barisic oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, bu sonuçla ligde galibiyete hasret kaldı. Bordo-mavili takım, ligde bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Şenol Güneş ile de ligde üçüncü beraberliğini yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 5 yaptı. Gaziantep FK, 4 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor

94' Badou Ndiaye ceza sahası içinde topla buluştu. Çektiği şut az farkla dışarı gitti.

93' Arda Kızıldağ ve Banza sarı kart görüyor.

92' Muhammed Cham'ın kullandığı serbest vuruşu sonucu ceza sahası içinde karambol oluştu. Son temas Trabzonsporlu oyunculardan. Karar aut!

88' Gaziantep FK'da oyuncu değişikliği hazırlıkları. Ömürcan ve Okereke çıkıyor, Halil Dervişoğlu ile Mbakata oyunda.

84' Sorescu yaptığı faul sonrası hakeme itirazdan sarı kart gördü.

79' Furkan Soyalp çıkıyor. Maxim oyunda!

76' Eren ve Anthony Nwakaeme çıkıyor. Umut Bozok ve Barisic oyunda!

74' David Okereke'nin sol kanat çizgisinden çektiği şutu Uğurcan direk dibinde kurtardı.

73' Kacper Kozlowski ve Christopher Lungoyi çıktı. Ogün Özçiçek ve Kenan Kodro girdi.

70' Muhammed Cham'ın kullandığı harika serbest vuruşu Sokratis Dioudis harika kurtardı. İki güzel hareket!

69' Saborit, Draguş'a yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

66' Kacper Kozlowski, Batista Mendy'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

63' Pedro Malheiro pozisyonun ardından sarı kart gördü.

62' GOL İPTAL | Hakem atak başlangıcında Malheiro'nun Sorescu'ya yaptığı hareketi faul olarak nitelendirdi.

61' Gaziantep FK, kulübesinden Volkan Kazak sarı kart gördü.

58' GOL | Trabzonspor sol kanattan Anthony Nwakaeme ile geldi. Nwakaeme'nin içeri çevirdiği topta John Lundstram'ın çektiği şutu kaleci kurtardı. Dönen topu Banza tamamladı.

57' Trabzonspor gole yaklaştı.Trabzonspor'da sol kanattan yapılan orta Bruno Viana'ya çarptı. Dönen topu tamamlayan Cham'ın şutu az farkla dışarı gitti.

51' Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan David Okereke'nin şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

50' Kullanılan kornerde Bruno Viana kafayla gole çok yaklaştı. Kalede Uğurcan başarılı!

49' Furkan'ın yaptığı ortayı Eren karşıladı. Bir korner daha!

48' Sorescu'nun sağ kanattan yaptığı ortayı Ozan Tufan karşıladı. Karar korner!

47' Ömürcan'a yaptığı faulden dolayı Nwakaeme sarı kart gördü.

46' İkinci yarının başında oyuna John Lundstram ve Draguş oyunda. Okay ve Cihan oyunda yoklar.

45' Gaziantep FK kulübesine sarı kart çıktı!

45' Enric Saborit'in orta şut karışımı vuruşu Trabzonspor savunmasından sekip Uğurcan'ın kucağına gitti.

38' Ceza sahasının sağ çarprazından kaleyi deneyen Batista Mendy'nin şutunda isabet yok!

36' Eren Elmalı'ya yaptığı faulden dolayı Furkan sarı kart gördü.

34' Kacper Kozlowski'ye yaptığı hareketten dolayı Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

26' Anthony Nwakaeme ceza sahasına gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı!

25' Kacper Kozlowski ceza sahasının içinde yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.

23' Pedro Malheiro sol kanata Anthony Nwakaeme'ye gönderdi fakat Ömürcan kademede başarılı!

17' Gaziantep gole çok yaklaştı! Ömürcan sağ kanattan driplingle topu getirdi. Ortaya David Okereke'ye çevirdi. Okereke'nin şutu direkten dışarı gitti.

16' Ozan Tufan'dan seken topu alan Banza harika bir dönüş yaparak kaleyi denedi fakat top dışarıda!

12' Trabzonspor'da Okay uzaklardan kaleyi denedi. Gaziantep savunması karşıladı.

8' Furkan'ın sağ kanattan açtığı ortayı Trabzonspor savunması savuşturdu.

7' Serbest vuruş barajdan döndü. Dönen topu Ömürcan tamamladı Uğurcan parmaklarıyla topu çeldi.

5' Kacper Kozlowski yerde kaldı. Karar faul! Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor.

4' Gaziantep sol kanattan Christopher Lungoyi ile geldi. Lungoyi çalımlarla ceza sahasına girdi fakat savunmanın arasında kaldı ve topu kaybetti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.