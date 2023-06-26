Gazi'nin Aslanı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:05

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:05

Ulu önderimiz Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen Türk at yarışçılığının derbisi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yine büyük heyecana sahne oldu.

Binlerce yarışsever, Cumhuriyetimizin 100. yıl çoşkusunun yaşandığı Gazi Koşusu'na akın etti. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) gün boyu çeşitli aktiviteler düzenlerken Gazi öncesi çoşku arttı.

3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının 2400 metre çim pistteki mücadelesinin startıyla nefesler tutuldu.

SON 800'DE ATAK YAPTI

Yarışın favorilerinden 10 numaralı Qualizto, kalabalık grup içinde kalırken son 800 metrede jokey Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile temposunu arttırıp liderliği eline aldı.

İyi bir taktik izleyen Kaya, rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Finişe doğru Ayhan Kurşu idaresindeki Qualizto atak yapsa da yetişemedi.

Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile 2.30.35'lik derecesiyle 97. Gazi Koşusu kazanıp tarihe geçti. İkinciliği Qualizto alırken, Chaika jokeyi Vedat Abiş'le üçüncülüğü elde etti. Müsl