Son Dakika: 97. Gazi Koşusu'nda zafer Urfa Aslanı'nın oldu
Son dakika... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan 97. Gazi Koşusu'nu "Urfa Aslanı" isimli safkan kazandı.
Cumhuriyetimizin 100. yılında, en eşsiz ve en özel kupa sahibini buldu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna düzenlenen 97. Gazi Koşusu'nu Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkan kazandı.
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