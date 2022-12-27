Geçen sene izin verilmemişti: Sırp tenisçi Novak Djokovic Avusturalya'da
Koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesiyle geçen sene Avusturalya Açık'a katılamayan Sırp tenisçi Novak Djokovic, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından bu yılki turnuvaya katılmak üzere Adelaide kentine ulaştı.
Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık'a katılmak için ülkeye giriş yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle bu ülkedeki son turnuvaya katılmasına izin verilmeyen 35 yaşındaki tenisçi, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta mücadele etmek için ülkenin Adelaide kentine vardı.
Fotoğraf: Novak Djokovic
GEÇEN SENE ÜLKEYE GİREMEMİŞTİ
Elde ettiği 9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, Avustralya Açık'ın önceki organizasyonuna tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmasına rağmen bunu başaramamıştı. Havaalanından sığınmacıların tutulduğu otele gönderilen Sırp tenisçinin tıbbi muafiyeti kabul edilmemiş ve vizesi 3 yıllığına iptal edilerek ülkeye girişine izin verilmemişti.
Avustralya hükümetinin, Covid-19 aşısı olmayı tercih etmeyenler için uyguladığı kısıtlamanın hafifletilmesinin ardından kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in ülkeye giriş yasağı, kasım ayında kaldırılmıştı.
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