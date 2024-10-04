Gecenin sürprizi Galatasaray'ın rakibinden: Elfsborg, Roma'yı yıktı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Elfsborg, Roma'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg ile İtalyan ekibi Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Elfborg oldu.
Elfsborg'un golünü 44. dakikada penaltıdan Michael Baidoo kaydetti.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.
Bu galibiyetin ardından Elfsborg puanını 3 yaptı. Roma 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Elfsdborg, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Roma, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
Etiketler: #Elfsborg #roma #uefa avrupa ligi
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