Gecenin sürprizi Galatasaray'ın rakibinden: Elfsborg, Roma'yı yıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Elfsborg, Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Gecenin sürprizi Galatasaray'ın rakibinden: Elfsborg, Roma'yı yıktı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:21

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg ile İtalyan ekibi Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Elfborg oldu.

Elfsborg'un golünü 44. dakikada penaltıdan Michael Baidoo kaydetti.

Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetin ardından Elfsborg puanını 3 yaptı. Roma 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Elfsdborg, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Roma, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.


Etiketler: #Elfsborg #roma #uefa avrupa ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler