Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes, Real Madrid karşısında
Geçtiğimiz sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-22 sezonunu Real Madrid deplasmanı ile açıyor.
Anadolu Efes, bu akşam saat 21.45’te oynanacak Real Madrid karşılaşması ile EuroLeague sezonunu açıyor. Real Madrid bu karşılaşmada önemli eksiklerle sahada olacak.
Real Madrid, geçen sezon aralık ayında oynanan Olympiacos maçında aşil tendonunu koparan Anthony Randolph'tan ve diz artroskopisi sakatlığı bulunan Trey Thompkins’ten bu maçta yararlanamayacak. Jeff Taylor, Sergio Llull ve deneyimli şutör Jaycee Carroll’ın durumları ise maç saatinde belli olacak. Anadolu Efes'te ise Krunoslav Simon'un oynayıp oynamayacağı yine maç saatinde belli olacak.
Üç haftadır sakatlığı bulunan 25 yaşındaki Real Madrid oyuncusu Alberto Abalde’nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
Madrid'de oynanacak karşılaşma beIN Sports Haber'den ve Youtube kanalından canlı izlenebilecek.
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