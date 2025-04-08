Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 08.04.2025 - 17:05

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, beklentilerin altında kalan kadroda öne çıkan nadir isimlerden biri Gedson Fernandes oldu.Ligde

Siyah-beyazlılara Süper Lig'de son iki haftada oynadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında puan aldıran goller Gedson Fernandes'den geldi. Portekizli oyuncu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide 66. dakikada ağları sarsarak takımına 2-1'lik galibiyeti ve 3 puanı getiren isim oldu. 26 yaşındaki oyuncu, dün akşam ise Kasımpaşa deplasmanında 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle siyah-beyazlılara kritik 1 puan kazandırdı.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda aldığı Lyon galibiyetinde ağları havalandıran isim yine Gedson'du. 71. dakikada Rafa Silva'nın pasında golünü atan Portekizli, siyah-beyazlılara Fransa'da 3 puan kazandırdı.

Takımının en çok maç oynayan ve en fazla süre alan ismi

2024-2025 sezonunda Kara Kartal'ın şu ana kadar tüm kulvarlarda oynadığı 43 mücadelenin 42'sinde görev yapan Gedson Fernandes, siyah-beyazlıların en çok maç oynayan ve en fazla süre alan futbolcusu olarak ön plana çıktı.

Başarılı futbolcu, 3 bin 593 dakika siyah-beyazlı formayla ter döktü. Gedson'un, bu alanda en yakım takipçisi ise 3 bin 575 dakika ise vatandaşı Rafa Silva.

Kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor

Söz konusu 42 karşılaşmada 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Süper Lig'de 27 maçta 5 kez fileleri sarsan Gedson, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 10 müsabakada 5 gol, 1 asistle oynadı. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede gol ya da asist üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında Galatasaray'a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde ise 1 asist yapmıştı.

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon 45 mücadelede 3 gol ve 6 asist, 2022-2023 sezonunda da 3 gol, 7 asisti hanesine yazdırırken, 2021-2022'de Rizespor'da 11 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Aynı dönem Benfica'da ise 3 maçta skora etki edemedi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray'da top koştururken; 1 gol, 3 asistle sarı-kırmızılılara katkı sağlayan Fernandes, yine bu sezon içinde Tottenham'da ise 2 karşılaşmaya çıktı.

2019-2020 döneminde 12'si Tottenham, 13'ü Benfica olmak üzere toplam 25 maçta yeşil sahada yer alan Portekizli futbolcu, 1 asistle sezonu tamamladı. Benfica ile 2018-2019 sezonunda 46 maçta görev alan Gedson, 3 gol, 6 asist üretmeyi başardı.

Başarılı oyuncunun, Benfica B takımında oynadığı 2017-2018'de 37 müsabakada 5 gol ve 6 asist, 2016-2017'de ise 17 karşılaşmada 1 gol, 3 asiste imzası vardı.

Beşiktaş, bonservisinin yüzde 50'si için devrede

Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu transferde anlaşma gereği, oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50'si Benfica'ya paylaşılacaktı. Siyah-beyazlılar, Benfica ile masaya oturup Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservis payını da almak istiyor