Geleceği merak konusuydu: Menajerinden Nicolo Zaniolo açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun menajeri, İtalyan basınına konuştu. Zaniolo'nun menajeri, İtalyan futbolcunun performansı ve geleceği hakkında görüşlerini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:47
Geleceği merak konusuydu: Menajerinden Nicolo Zaniolo açıklaması!
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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalya basınından Tutto Mercato'ya konuştu.

Zaniolo'nun performansından bahseden Vigorelli, "Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Premier Lig harika bir deneyimdi ancak devam edip etmeyeceği kesin değil. Sezon sonuna ve hemen arkasından başlayacak Avrupa Şampiyonası'na konsantre olacak. Ardından neler olacağını göreceğiz" dedi.

"BU SEZON BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

İtalya'da şampiyonluğunu ilan eden Inter hakkında konuşan menajer, “Inter zafer dolu, heyecan verici bir yolculuk geçirdi. İyi inşa edilmiş bir takım ve şampiyonluğu kazanmayı hak etti. Son dönemdeki mali sorunlar göz önüne alındığında harika işler yaptı. Bunun için Marotta ve Ausilio büyük bir alkışı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon şampiyon olmasına rağmen bu sezon isteneni veremeyen Napoli hakkında ise Vigorelli, "Bu sezon biraz hayal kırıklığı oldu. Ancak geçen yılki heyecan verici zaferden sonra bir düşüş normal karşılanabilir. Bunu gelecek sezon telafi edecekler" diye konuştu.

Zaniolo, Aston Villa forması giydiği 38 maçta 3 gol kaydetti.


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