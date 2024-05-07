Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!
Son dakika haberi... İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların takımlarını deplasman tribününde destekleyebileceğini açıkladı.
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında deplasman seyircisi takımlarını tribünden destekleyebilecek.
İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın Ali Sami Yen Stadı'nda yerini alabileceği belirtildi.
Açıklama şu şekilde:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."
galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri Derbi haberleri Deplasman haberleri deplasman yasağı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- AKP ‘aktör’ arıyor
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- Bensu Soral'dan hayranlarını üzen haber
- Siyasette 'yumuşama' temasları
- Muhabirden açıklama geldi!
- Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı!
- Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri: Türkiye birinci!