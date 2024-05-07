Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!

Son dakika haberi... İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların takımlarını deplasman tribününde destekleyebileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:19
Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında deplasman seyircisi takımlarını tribünden destekleyebilecek.

İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın Ali Sami Yen Stadı'nda yerini alabileceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. 

Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."


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