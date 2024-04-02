Geleceği merak konusuydu: Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu oldu. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini İngiltere'de kanıtlamak istediğini belirtti.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Vigorelli, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya yaptığı açıklamada, "Nicolo, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier Lig'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendine lider bir rol biçmeye çalışıyor" dedi.
"GALATASARAY'DAKİ DENEYİMİ..."
İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğini söyleyen menajer, "Kendini kanıtlaması için hala birkaç ayı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
33 MAÇTA 3 GOL
24 yaşındaki hücum oyuncusu, Aston Villa formasıyla bu sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.
5 milyon Euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.
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