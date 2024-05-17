Geleceğin yıldızları, 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda buluşuyor

Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:10

Güncelleme: 17.05.2024 - 17:10

12-19 yaş aralığındaki atletlerin katılacağı 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışları’nda kulüp, okul veya ferdi atletizm lisansına sahip sporcular mücadele edecek. Genç atletler, bu etkinlikte hem bayramı kutlayacak hem de madalya için yarışacak.

19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışları, her iki günde de saat 13.00’te başlayacak, saat 17.00’deki son müsabakalarla tamamlanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatı’na ve Dünya Atletizm Birliği (WA) kurallarına uygun olarak organize edilecek 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışları’nda her bir sporcu en fazla iki branşta yarışabilecek.

DÖRT YAŞ KATEGORİSİNDE İKİ GÜN SÜRECEK REKABET

Organizasyonda 80 m, 100 m, 200 m ve 80 m/100 m/110 m engelli branşlarında seçme-final yapılacak. Seçme serilerinde en hızlı 8 dereceyi elde eden atletler final hakkı kazanacak, seçmelere 8’den fazla sporcunun katılmaması halinde doğrudan finale geçilecek. Branşlarında ilk 3 sırayı alan sporcular madalya kazanacak.

Koşu, atlama ve atma branşlarında gerçekleştirilecek 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda atletlerin mücadele edeceği dört farklı yaş kategorisi ve bu kategorilerde düzenlenecek yarışlar şu şekilde olacak:

YAŞ KATEGORİLERİ

• U14 kızlar ve erkekler (2011-2012)

• U16 kızlar ve erkekler (2009-2010)

• U18 kadınlar ve erkekler (2007-2008)

• U19 kadınlar ve erkekler (2005-2006)

YARIŞLAR

U14: 80 m, 200 m, 800 m, 80 m Engelli, 4×100 m Bayrak Yarışı, Yüksek Atlama, Uzun Atlama

U16: 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 100 m Engelli, 300 m Engelli, 4×100 m Bayrak, Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama, Uzun Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Cirit Atma

U18: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m/110 m Engelli, 400 m Engelli, 4×100 m Bayrak Yarışı, 4×400 m Bayrak Yarışı, Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama, Uzun Atlama, Üç Adım Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Çekiç Atma, Cirit Atma

U20: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m/110 m Engelli, 400 m Engelli, 4×100 m Bayrak Yarışı, 4×400 m Bayrak Yarışı, Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama, Uzun Atlama, Üç Adım Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Çekiç Atma, Cirit Atma