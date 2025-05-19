Geleceklerine dair net açıklama: Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basının sorularını cevapladı. Özbek, Muslera ve Osimhen'in geleceği hakkındaki soruya da cevap verdi.

"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"

Özbek, Muslera'nın geleceği ile ilgili sorulan soruya, "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz" cevabını verdi.

"OSİMHEN İLE KONUŞACAĞIZ"

Özbek, Osimhen ile ilgili soruya yanıt olarak, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor" ifadelerini kullandı.



