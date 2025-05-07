Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 'yapı' sorusuna yanıt: 'Sonucu yakında görürüz'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:47

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:47

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Fuzul'un Eurocup1 şampiyonluk kutlamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Dursun Özbek, "Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. O itibarla şampiyon olduktan sonra şampiyonluğun getirdiği ne fayda, ne nema varsa o gün konuşmakta fayda var. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemizi en üst seviyede devam ettireceğiz" cevabını verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

-"Rakibiniz sezon başında yapı, hakemler, dış etkenler dedi. Şu an kimsenin sesi çıkmıyor. Siz hep sahada kaldınız. Yorumunuz ne olacak?"

Dursun Özbek: "Biz hep sahanın içindeydik. Bugün de sahanın içindeyiz. Dolayısıyla sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. Sahanın içinde mücadelemizi vereceğiz. Beş maçımız kaldı, aynı dikkatle ve konsantrasyonla, sahanın içinde kalarak sürdüreceğiz. Sonucu da yakında görürüz."

"STADYUM IŞIKLANDIRMASI BİTECEK"

-"Stadyumla ilgili ışıklandırma ve kapasite çalışmaları ne zaman sona erer?"

Dursun Özbek: "Işıklandırma ile ilgili ihalemizi yaptık. Çok kısa sürede ışıklandırma bitecek. Belki lig bitmeden bazı maçlarımızda ışıklandırmayı göreceğiz. Çok güzel bir sistem olacak. Stadyumumuza gelecek taraftarımıza keyifli zamanlar geçirecek. Maçlar bitmeden yetiştirmeye çalışacağız."

-"Size haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?"

Dursun Özbek: "Biz sporu saha içinde, parkede, salonlarda yapmayı arzu eden bir kulübüz. Bu konuyla ilgili yorum yapmam. Ben çıkarım sahada mücadelemi veririm ve başarıyı getirmek için de bu mücadelede elimden gelen her şeyi yaparım."

"SAHA DIŞINA ÇEKMEYE ÇALIŞMAYIN"

-"Rakibimiz 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız demiştiniz."

Dursun Özbek: "Saha dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hiç orada değilim. Beş maçımız var, bunlara konsantre olacağız. Şampiyon olursak eğer hep beraber kutlarız. Dışına çekmeye çalışmayın."