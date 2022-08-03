Genç 12 Dev Adam, çeyrek finalde
18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya'yı 82-38 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Büyük Britanya'yı 82-38 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Litvanya'nın rakibi oldu.
Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-11 üstün tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 41-18 önde gitti. Üçüncü periyodu da 43 sayı farkla 71-28 galip geçen Türkiye, müsabakadan 82-38 galip ayrıldı.
Türkiye, çeyrek finalde yarın Litvanya ile karşılaşacak. Rakibini mağlup etmesi halinde ay-yıldızlı ekip, 6 Ağustos Cumartesi günkü yarı finalde Fransa-Slovenya maçının galibiyle mücadele edecek.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan)
Türkiye: Arda Sivas 5, Tan Yıldızoğlu 3, Karahan Efeoğlu 10, Berke Büyüktuncel 4, Samet Yiğitoğlu 17, Özgür Cengiz 10, Eren Deniz 2, Hamza Mestoğlu, Eray Büyükcangaz 10, Buğra Çal 8, Efe Demirel 9, Kerem Konan 4
Büyük Britanya: Campbell 3, Davis 14, Brown 3, Walters 2, Michaels 2, Goodwin 3, Round, Tucker 6, Buchanan, Wangoy 2, Adeyemi, Cholevinskas 3
1. Periyot: 23-11
Devre: 41-18
3. Periyot: 71-28
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