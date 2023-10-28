Genç cimnastikçiler İtalya'dan 7 madalyayla döndü

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:58

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:59

20 ülkeden 1500’ü aşkın cimnastikçinin katılımıyla İtalya’nın Chiari kentinde düzenlenen AGG Akdeniz Ülkeleri ve Uluslararası Açık AGG Tunuvası’nda İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübü ülkeye madalyalarla döndü.İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübü 5 takımla 2 farklı yarışmada madalyaların sahibi oldu.

12-14 yaş kategorisinde; Karya Erdemli, Lara Aylis Keçeci, Tuana Tsuchiya, Duru Gülderen, Şevval Öz ve Victoria Caradja ile Fadalya takımı bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

10-12 yaş kategorisinde; Azra Demir, Eylül Aşlamacı, Bilge Sofiya Dinçler, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan ve Damla Ünal ile Kilia takımı bir altın ve bir bronz madalya aldı.

8-10 yaş kategorisinde; Merve Alaman, Bahar Alpata, Çağla Deniz Barda, Nazlıcan Mina Eraslan, Mina Konan, Vera Aldırmaz, Mina Dede ve Ekin Ela Tekeli ile Florina takımı bir altın ve bir gümüş madalya kazanırken aynı kategoride yarışan Lidya Takımı; (Alara Duru Aksoy, Melissa Cecan, Yağmur Ertuğrul, İris Eskinazi, Öykü Güngör, Maya Önat, Zümra Öz, Maya Uçar ve Sare Yıldırım) gümüş madalya aldı.

Ferah Arpacı, Peri Pişkinsüt, Defne Elif Aydın, Eda Melis Dursun, Asya Keskin, Hayat Sarı, Alya Ünel ve Duru Yılmaz ile yarışan Likya takımı finallere kalmaya hak kazandı.

İstanbul Şavkar C.S.K. baş antrenörü Olga Nehovska Aşkın ve antrenörler Ayşecan Özen, Ceren Ovat, Enda Kanbolat ve Aylin Gencer sporcularının uluslararası yarışmalardan madalyalarla dönmeye devam edeceğini söyledi.