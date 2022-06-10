Genç futbolcu Barış Demir kalp krizinden hayatını kaybetti

10 Haziran 2022 Cuma, 10:26

Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Yenişehir Belediyespor’da sol bek olarak forma giyen başarılı futbolcu Barış Demir (27) ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesindeki evinde kalp krizi geçirerek öldü.

Herkes tarafından sevilen başarılı futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyüktür” dedi.

Genç futbolcunun cenazesi bugün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.