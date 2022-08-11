Genç judoculardan 2 madalya birden
Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda, Merve Azak ve Muhammed Demirel bronz madalya kazandı.
Gençler Dünya Judo Şampiyonası, Ekvador'un Guayaquil kentinde başladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde kadınlar 48 kiloda Merve Azak ve erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel bronz madalya kazandı.
Merve Azak bronz madalya mücadelesinde Fransız Pauline Cuq'u waza-ari puanıyla, Muhammed Demirel ise Rumen rakibi Ioan Dzitac'ı ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, Ayşenur Karadağ, 63 kiloda ise Habibe Afyonlu ile Ayten Yeksan, müsabakalarına çıkacak.
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