Genç masa tenisçilerden bronz madalya

Milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek, Sırbistan'ın ev sahipliği yaptığı 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 23:38
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Sırbistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti kadınlarda bronz madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çift kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.


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