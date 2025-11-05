Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde: 19'u altın toplam 49 madalya!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 13:46:00
AA
Milli sporcular, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 19'u altın toplam 49 madalya elde etti.

Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 19'u altın toplam 49 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekip genç erkekler kategorisinde 5 altın, 6 gümüş, 4 bronz, 23 yaş altı erkekler kategorisinde de 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Genç kadınlar kategorisinde ise 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz ve 23 yaş altı kadınlarda 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya alan milli halterciler, Avrupa ikincisi oldu.

ORGANİZASYONUN EN İYİ SPORCUSU YUSUF FEHMİ GENÇ

Öte yandan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 23 yaş altı erkekler kategorisinde organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, elde edilen başarının Türk halteri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Arnavutluk’ta önemli bir başarıya imza attık. Büyük bir emek sonrasında böylesine güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. 49 madalya kazanmak bizi gururlandırdı ve geleceğe ümitle bakmamızı sağladı. Emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

