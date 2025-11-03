Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Uzun'dan kötü haber: Milli takıma alınmayabilir!

3.11.2025 12:01:00
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen ve sezona muhteşem bir giriş yapan Can Uzun'dan kötü haber geldi.

Milli futbolcu, deplasmanda 1-1 berabere biten Heidenheim karşılaşmasının 24. dakikasında aldığı darbe sonrası yerde kalmış ve yerini Mario Götze'ye bırakmak zorunda kalmıştı.

5 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sky Sport DE'de yer alan habere göre, kas sakatlığı yaşayan 19 yaşındaki futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Genç futbolcunun, 9 Aralık'ta Barcelona ve ligdeki Augsburg ile Hamburg maçlarına yetişebileceği ifade edildi.

Can Uzun'un ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kaçıracağı maçlar şu şekilde:

Mainz 05

Köln (D)

Wolfsburg

RB Leipzig (D)

Napoli ((D)

Atalanta

MİLLİ TAKIM'A ALINMAYABİLİR

10-21 Kasım tarihleri arasında oynanacak olan milli maçlar öncesinde sakatlanan Can Uzun'un kadroda olması beklenmiyor.

