Can Uzun'dan kötü haber: Milli takıma alınmayabilir!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen ve sezona muhteşem bir giriş yapan Can Uzun'dan kötü haber geldi.
Milli futbolcu, deplasmanda 1-1 berabere biten Heidenheim karşılaşmasının 24. dakikasında aldığı darbe sonrası yerde kalmış ve yerini Mario Götze'ye bırakmak zorunda kalmıştı.
5 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Sky Sport DE'de yer alan habere göre, kas sakatlığı yaşayan 19 yaşındaki futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Genç futbolcunun, 9 Aralık'ta Barcelona ve ligdeki Augsburg ile Hamburg maçlarına yetişebileceği ifade edildi.
Can Uzun'un ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kaçıracağı maçlar şu şekilde:
Mainz 05
Köln (D)
Wolfsburg
RB Leipzig (D)
Napoli ((D)
Atalanta
MİLLİ TAKIM'A ALINMAYABİLİR
10-21 Kasım tarihleri arasında oynanacak olan milli maçlar öncesinde sakatlanan Can Uzun'un kadroda olması beklenmiyor.