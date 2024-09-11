Genç milliler Çekya ile yenişemedi!

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de karşılaştığı Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Genç milliler Çekya ile yenişemedi!
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:34

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de oynadığı ikinci maçında Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SK Hanacka Slavia Kromeriz Stadium'daki karşılaşma golsüz sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İngiltere ille 1-1 berabere kalmıştı.


Etiketler: #20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı #Çekya #Elit Lig

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