Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!
Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un idmanda yer almadığı kaydedildi.
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla devam etti.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy, yapılan antrenmanda yer almadı.
ANTRENMANDA YER ALMADI
Semih Kılıçsoy'un daha önce kasık ağrısı olduğu milli takımda açıklanmıştı. Semih'in bugün de (salı) tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağının hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş, Trabzonspor ile 15 Eylül'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Semih Kılıçsoy #beşiktaş #trabzonspor #sakatlık
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