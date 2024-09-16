Genç milliler dörtlü turnuvada şampiyon oldu!
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda karşılaştığı Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek organizasyonda şampiyon oldu.
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.
Organizasyondaki ilk maçında Romanya'yı 5-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Danimarka ile karşı karşıya geldi.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta milli takımın gollerini Mustafa Duru (2), Adnan Efe Fettahoğlu ve Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka'nın gollerini ise Malthe Mortensen ve Omran Khatar kaydetti.
Günün diğer maçında ise Romanya ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.
MİLLİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU
Bu sonuçların ardından U16 Millî Takımımız, son maçlar öncesinde aldığı iki galibiyetle turnuvayı lider olarak bitirmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlılar Romanya, Danimarka ve Portekiz'in mücadele ettiği turnuvada şampiyon oldu. Son maçlar, 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye-Portekiz ve Danimarka-Romanya arasında oynanacak.
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