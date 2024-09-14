Manchester United, milli aradan galibiyetle döndü!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 16:36

Güncelleme: 14.09.2024 - 16:36

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Southampton deplasmanına konuk oldu. Manchester United St. Mary's Stadyumu'ndaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK KEZ PENALTI KURTARDI

Southampton, 33. dakikada Cameron Archer ile penaltıdan yararlanamadı. Archer, penaltıda kaleci Andre Onana'yı geçemedi. Kamerunlu file bekçisi, Premier Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.

6 AY SONRA İLK GOL

Manchester United, penaltıdan sadece 2 dakika sonra Matthijs de Ligt'in golüyle 1-0 öne geçti. Erik ten Hag'ın ekibinde Marcus Rashford, 41'de farkı ikiye çıkardı. Rashford, Manchester United formasıyla 13 maç sonra gol sevinci yaşadı. İngiliz golcü, Mart ayından bu yana ilk kez fileleri havalandırdı.

MANU KAZANDI

Manchester United, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho, uzatma dakikalarında attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Southampton'da Jack Stephens'in 79'da kırmızı kart görmesinin ardından ev sahibi ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Manchester United'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Manuel Ugarte, 73'te oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibindeki ilk maçına çıktı.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

MANU PUANINI 6 YAPTI

Milli ara öncesi Brighton ve Liverpool'a kaybeden Manchester United, aradan 3 puanla döndü ve ligde 6 puana ulaştı. Southampton, ligde 4 maç sonunda puanla tanışamadı.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak.