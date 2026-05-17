Gençlerbirliği 3 golle güldü: Trabzonspor, Süper Lig'i mağlubiyetle tamamladı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında iddiası kalmayan Trabzonspor ile kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği maçı 3-0 kazanarak ligde kaldı.

Gençlerbirliği, 45. dakikada Adama Traore ve 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle maçı kazandı.

Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

Metin Diyadin'i ikinci kez göreve getiren Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puanla ligde kaldı.

TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.

Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

KUPA ÖNCESİ 8 EKSİK!

22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Folcarelli, Savic, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı olan Muçi, olmak üzere 8 oyuncu kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda altyapıdan 9 oyuncu yer aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde ise Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Taha Emre İnce bulundu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği

90' GOOOLLL!!! Gençlerbirliği, Metehan ile 3-0 öne geçiyor.

88' GOOOLLL!!! Gençlerbirliği, Tongya ile farkı 2'ye çıkarıyor.

45' GOOOLLL!!! Gençlerbirliği karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan gelişen atakta Metehan ceza sahasına girdi ve son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kale sahası üzerinde arka direkte yer alan Traore'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.

18' dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.