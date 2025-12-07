Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 16:33:00
Güncellenme:
Gençlerbirliği, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 3-0'lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u ağırlayacak.

