Gençlerbirliği, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 3-0'lık skorla kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u ağırlayacak.