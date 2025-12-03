Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Gençlerbirliği, 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu, 75. ve 83. dakikalarda Dilhan Demir, 87. dakikada Samed Onur ve 90+3. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.
GÊNÇLERBİRLİĞİ PENALTI KAÇIRDI
Gençlerbirliği, mücadelenin 12. dakikasında Sekou Koita ile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Sakaryaspor, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.