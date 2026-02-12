Gençlerbirliği Ata'sının huzurunda: En büyük gururumuz Cumhuriyetimizle yaşıt olmak

17 Ocak’ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile göreve gelen Natura Dünyası Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete kulübün divan, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin yanı sıra; eski futbolcular, A Takım teknik heyeti, sporcular, kulüp personeli ve kırmızı-siyahlı taraftarlar da katıldı.

Anıtkabir merdivenlerinden yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkan heyet, Başkan Haydar Arda Çakmak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Anıtkabir merdivenlerinde günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

"EN BÜYÜK GURURUMUZ CUMHURİYETLE YAŞIT OLMAK"

Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Haydar Arda Çakmak şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz, Aziz Atatürk! Milli Mücadelemize karargâh, devletimize başkent seçtiğin Ankara’mızı temsil eden Gençlerbirliği olarak huzurundayız. Şüphesiz ki silah arkadaşlarınızla birlikte cesaret ve ferasetle tarihin akışını değiştirmeseydiniz ne Ankara başkent olur ne de Gençlerbirliği, bu şehrin liseli çocukları tarafından kurulabilirdi.

En büyük gururumuz Cumhuriyetimizle yaşıt olmak. En büyük onurumuz 103 senedir bu şehrin gençlerine umut olmak. Aldığımız her nefeste olduğu gibi sana duyduğumuz şükranı bugün burada kayda geçirmekten son derece mutluyuz. Yaptıkların bize ışık versin. En içten saygılarımızla.”