Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak'tan camiaya birlik ve beraberlik mesajı!

8.04.2026 21:18:00
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanları yemek organizasyonunda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Haydar Arda Çakmak, "Ligin kalan bölümünde her saniye, her mücadele ve dökülen her ter damlası çok kıymetli. Sizlere güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personel, yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir maçı öncesi Gölbaşı ilçesinde düzenlenen organizasyona, başkent temsilcisinin başkanı Haydar Arda Çakmak da katıldı.

Teknik ekip ve futbolculara hitaben bir konuşma yapan Çakmak, takıma güveninin tam olduğunu vurguladı.

"SİZLERE GÜVENİM TAM"

Başakşehir ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Çakmak, "Ligin kalan bölümünde her saniye, her mücadele ve dökülen her ter damlası çok kıymetli. Sizlere güvenim tam. Yönetimiyle, personeliyle ve taraftarıyla kenetlenmiş bir takımın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Sahaya çıktığınızda sadece teknik direktörünüzün taktiklerini değil, bu kulübün köklü tarihini ve bizlere umut bağlayan camiamızın beklentilerini de sırtınızda taşıyın" ifadelerini kullandı.

Futbolcular adına söz alan takım kaptanları Dimitrios Goutas ve Metehan Mimaroğlu ise takım halinde sahada son düdüğe kadar mücadele edeceklerini, Başakşehir maçında camiaya yakışan bir oyun sergileyerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini dile getirdi.

