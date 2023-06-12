Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:21

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:21

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından paylaştığı paylaşım ile 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini duyurdu. Peki, Ryan Kent kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi hangi mevkiide oynuyor? Ryan Kent hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent hakkında merak edilenler...

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996 doğumlu kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur. Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı.

2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün "Sezonun Genç Oyuncusu" ödülünü kazandı.

2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti.

Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Kent, teknik direktör Jürgen Klopp'un Kent'in gelişimini değerlendirmek istemesi ve Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın Kent'in Rangers ile kiralık olarak yeniden anlaşmasını istediğini bildirmesiyle 2019-20 sezonu öncesi için Liverpool'a geri döndü.



Kent, 3 Eylül 2019 tarihinde Rangers ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Rangers, Liverpool'a 6,5 milyon £ tutarında bir ilk transfer ücreti ödedi ve gelecekteki performansına veya Kent'in satılmasına bağlı olarak potansiyel ödemeler ile birlikte bonservisi alındı.



Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etti.

Kanat oyuncusu olarak oynayan Ryan Kent, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oynadığı takımlarda çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak oynamıştır ayrıca ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor.

Özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte koşarak dripling yeteneğinin yanı sıra çalışma hızı ve orta yapma becerisiyle tanınmaktadır.

RYAN KENT HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015-2019 Liverpool

2015-2016 Coventry City (kiralık)

2016-2017 Barnsley (kiralık)

2017-2018 SC Freiburg (kiralık)

2018 Bristol City (kiralık)

2018-2019 Rangers (kiralık)

2019-2023 Rangers

2023- Fenerbahçe



